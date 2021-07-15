Євросоюз починає процедуру проти Польщі та Угорщини через порушення прав ЛГБТ

Європейська комісія повідомляє про початок легальних процедур щодо Угорщини та Польщі за звинуваченнями в дискримінації ЛГБТ-спільнот. Про це виконавчий орган Євросоюзу повідомив 15 липня.

Як пояснили в Єврокомісії, процес про порушення щодо двох держав пов’язаний із захистом рівності та засадничих прав людини.

«Дві держави-члена відтак мають два місяці, аби надати відповідь на аргументи, викладені Комісією. В іншому випадку Комісія може надіслати їм обґрунтовану думку та в подальшому відправити їх до Суду Європейського союзу», – йдеться в повідомленні виконавчого органу.

Процедура щодо Угорщини пов’язана з новим законом, який забороняє школам використовувати матеріали, які можуть вважатися такими, що пропагують гомосексуальність.

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Ще один привід для реакції блоку – рішення угорської влади щодо одного з видавництв. Згідно з ним, підприємство має маркувати книгу, в якій присутні ЛГБТ-персонажі, як таку, що зображає «форми поведінки, відмінної від традиційних гендерних ролей».

Процес щодо Польщі пов’язаний із тим, що низка регіональних муніципалітетів країни оголосила себе «зонами, вільними від ЛГБТ-ідеології». Таке рішення ухвалили майже 100 місцевих органів влади, які також підписали «сімейні хартії» – за словами активістів, цей документ підтримує лише гетеросексуальні одружені пари.

За словами критиків, «вільні від ЛГБТ зони» заохочують насильство, наприклад, напади на Прайди 2019 року та спричинили погіршення ментального здоров’я молодих поляків, які належать до ЛГБТ+.