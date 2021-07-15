Оргкомітет «КиївПрайд» оголосив дату наступного Маршу рівності

Наступний Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня. Про це повідомив оргкомітет «КиївПрайд».

Зазначається, що маршу передуватиме низка культурних та освітніх заходів у рамках українського «ПрайдМісяця».

«Головною темою Маршу Рівності стане безпека та вимоги введення в дію законодавства щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп, що вже роками потерпають від насилля. Зокрема, вимагатимуть імплементації законопроєкту №5488, що передбачає покарання за подібні кримінальні дії», – мовиться у повідомленні.

Також буде сформовано Маніфест із вимогами Маршу Рівності. Зараз команда «КиївПрайду» працюють над програмою «ПрайдМісяця» та його безпечним проведенням.

Організатори наголошують, що усі заходи відбуватимуться з дотриманням усіх карантинних вимог.

Оргкомітет очікує на участь у Марші рівності близько 10 тисяч людей.