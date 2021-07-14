Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Польща відмовилася виконувати проміжне рішення суду ЄС

Конституційний суд дійшов висновку, що припис європейської установи щодо правової та судової системи Польщі не відповідає її конституції

Конституційний суд Польщі 14 липня своїм рішенням відмовився виконувати проміжне рішення суду Європейського суду у справі про верховенство права.

Конституційний суд дійшов висновку, що припис європейської установи щодо правової та судової системи Польщі не відповідає її конституції.

Йдеться про припис від 2020 року, в якому вища судова інстанція Євросоюзу наказала зупинити роботу нової дисциплінарної палати при Верховному суді Польщі.

Як заявили в правлячій партії країни «Право і справедливість», Євросоюз втручається у внутрішні реформи, нібито необхідні для підвищення ефективності судів та усунення залишків впливу комуністичного минулого.

Читайте також: Президентка Єврокомісії назвала «ганебним» угорський закон «проти ЛГБТ»

Водночас критики як усередині Польщі, так і в ЄС, стверджують, що ці реформи підважують верховенство права та посилюють вплив «ПіС» на правову систему.

Міністр юстиції Збігнев Зьобро привітав рішення Конституційного суду, заявивши, що воно спрямоване «проти втручання, узурпації та правової агресії з боку органів Європейського Союзу».

Натомість колишній голова Європейської ради Дональд Туск, який очолює опозиційну польську партію «Громадянська платформа», звинуватив уряд у «виході з ЄС».

Варшава та Брюссель протягом багатьох років сперечаються щодо реформ, які здійснює уряд під контролем «ПіС».

Читайте також: Волинська трагедія: ненависть українців до поляків формувалась десятиліттями. Передумови і мотиви

Очікується, що цього тижня Конституційний суд ухвалить ще одне рішення у іншій справі щодо того, чи має право Євросоюзу перевагу над конституцією Польщі.

Європейський союз подав до базованого у Люксембурзі Європейського суду скаргу на Польщу у березні цього року. Європейська комісія 31 березня зажадала, щоб Європейський суд ухвалив рішення про призупинення виконання минулих рішень Дисциплінарної палати доти, доки суд ЄС не винесе остаточного рішення з цього питання.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG