Польща відмовилася виконувати проміжне рішення суду ЄС

Конституційний суд Польщі 14 липня своїм рішенням відмовився виконувати проміжне рішення суду Європейського суду у справі про верховенство права.

Конституційний суд дійшов висновку, що припис європейської установи щодо правової та судової системи Польщі не відповідає її конституції.

Йдеться про припис від 2020 року, в якому вища судова інстанція Євросоюзу наказала зупинити роботу нової дисциплінарної палати при Верховному суді Польщі.

Як заявили в правлячій партії країни «Право і справедливість», Євросоюз втручається у внутрішні реформи, нібито необхідні для підвищення ефективності судів та усунення залишків впливу комуністичного минулого.

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Водночас критики як усередині Польщі, так і в ЄС, стверджують, що ці реформи підважують верховенство права та посилюють вплив «ПіС» на правову систему.

Міністр юстиції Збігнев Зьобро привітав рішення Конституційного суду, заявивши, що воно спрямоване «проти втручання, узурпації та правової агресії з боку органів Європейського Союзу».

Натомість колишній голова Європейської ради Дональд Туск, який очолює опозиційну польську партію «Громадянська платформа», звинуватив уряд у «виході з ЄС».

Варшава та Брюссель протягом багатьох років сперечаються щодо реформ, які здійснює уряд під контролем «ПіС».

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Очікується, що цього тижня Конституційний суд ухвалить ще одне рішення у іншій справі щодо того, чи має право Євросоюзу перевагу над конституцією Польщі.

Європейський союз подав до базованого у Люксембурзі Європейського суду скаргу на Польщу у березні цього року. Європейська комісія 31 березня зажадала, щоб Європейський суд ухвалив рішення про призупинення виконання минулих рішень Дисциплінарної палати доти, доки суд ЄС не винесе остаточного рішення з цього питання.