Через падіння гелікоптера у Польщі постраждали троє громадян України – МЗС

У Польщі 6 липня внаслідок падіння цивільного гелікоптера в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві постраждали троє українців. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, постраждалі – пілот та двоє пасажирів.

«Постраждалі українці госпіталізовані, їхній стан стабільний, загрози життю немає», – розповів Ніколенко.

Речинк МЗС додав, що консульство України у Ґданську надає громадянам необхідну консульську допомогу, взаємодіє із правоохоронними органами та Державною комісією Польщі з розслідування авіаційних аварій задля з’ясування причин падіння, підтримує контакт із лікарнею.