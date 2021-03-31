ЄС подав до суду на Польщу через «підрив» незалежності судової системи

Європейський союз подав до базованого у Люксембурзі Європейського суду скаргу на Польщу через стурбованість щодо «поваги до верховенства права і незалежності суддів Верховного суду країни».

«Глибоко стурбована продовженням дій, які підривають незалежність судової системи в Польщі», – заявила віцепрезидент Європейської комісії Віра Журова 31 березня, вказавши на тривалий тиск на суддів, попри попередні рішення Європейського суду з цього приводу.

Представник польського уряду Пьотр Мюллер у відповідь заявив про відсутність «юридичного або фактичного обґрунтування» такого кроку, заявивши, що «регулювання питань, пов’язаних з судовою системою, є винятково національної сферою».

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, приділяє особливу увагу діям Дисциплінарної палати Верховного суду Польщі, яку звинувачують в тому, що вона слідувала вказівкам уряду прем’єр-міністра Матеуша Моравецького. Комісія висловлювала занепокоєння з приводу випадків скасування імунітету суддів для порушення проти них кримінальних справ, а також заходів щодо їх тимчасового відсторонення з посад або скорочення їхньої заробітної плати.

Дисциплінарна палата Верховного суду Польщі продовжує працювати, попри постанову Європейського суду від квітня 2020 року про призупинення її діяльності.

Європейська комісія 31 березня зажадала, щоб Європейський суд ухвалив рішення про призупинення виконання минулих рішень Дисциплінарної палати доти, доки суд ЄС не винесе остаточного рішення з цього питання.

Європейська комісія також почала судовий розгляд проти Польщі щодо національного законодавства про судову систему і в грудні сповістила польський уряд про додаткові скарги. Раніше цього місяця суд ЄС встановив, що окремі частини реформи в Польщі, проведеної в 2019 році щодо системи правосуддя, викликають «системні сумніви».