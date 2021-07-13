Суд у Польщі відклав розгляд справи щодо конституції, яка може посилити конфлікт із ЄС

Верховний суд Польщі відклав розгляд справи про те, чи має конституція країни перевагу над договорами ЄС. Рішення у справі, що може посилити конфлікт Варшави з Брюсселем щодо верховенства закону очікувалося 13 липня, але суд оголосив перерву після декількох годин обговорення, вказавши, що продовжить слухання 15 липня.

Варшава заявляє про невиправдане втручанням в її внутрішні справи з боку Європейської комісії. Критики кажуть, що сумнів у верховенстві права ЄС підриває функціонування блоку і загрожує подальшому членству Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зажадав судового розгляду після тимчасового рішення суду ЄС проти частини реформи, що проводиться його урядом.

Європейська комісія попросила Польщу не ставити під сумнів верховенство права ЄС, висловивши стурбованість тим, що та заперечує засадничі принципи блоку.

Омбудсмен з прав людини Адам Боднар, активний критик уряду, попередив суд, що відмова від дотримання закону ЄС може мати серйозні наслідки.