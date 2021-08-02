Щонайменше вісім людей загинули в Туреччині через лісові пожежі

Щонайменше вісім людей загинули на півдні Туреччини, де майже тиждень тривають лісові пожежі, спустошуючи прибережні курорти та змушуючи туристів тікати.

Міністр лісівництва та сільського господарства Бекір Пакдемірлі 2 серпня заявив, що 125 лісових пожеж було ліквідовано. Однак усе ще тривають сім пожеж, які посилюються через температуру вище за 40 градусів, сильний вітер та низьку вологість.

Тисячі місцевих жителів були евакуйовані, частина туристів залишили свої готелі після початку пожеж 28 липня. Пожежі стали ще одним ударом по туристичній галузі Туреччини після пандемії COVID-19.

Європейський союз заявив, що надсилає до Туреччини три протипожежні літаки, щоб підтримати її зусилля з локалізації пожеж. Туреччина заявила, що протипожежні літаки також були отримані від України, Росії, Ірану та Азербайджану.

Пожежі тривають також у деяких районах Греції, Іспанії та Італії. Експерти кажуть, що зміна клімату збільшує як частоту, так і інтенсивність таких спалахів.