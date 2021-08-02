Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Щонайменше вісім людей загинули в Туреччині через лісові пожежі

Пожежі в курортній місцевості Манавгат, Туреччина, серпень 2021 року

Щонайменше вісім людей загинули на півдні Туреччини, де майже тиждень тривають лісові пожежі, спустошуючи прибережні курорти та змушуючи туристів тікати.

Міністр лісівництва та сільського господарства Бекір Пакдемірлі 2 серпня заявив, що 125 лісових пожеж було ліквідовано. Однак усе ще тривають сім пожеж, які посилюються через температуру вище за 40 градусів, сильний вітер та низьку вологість.

Тисячі місцевих жителів були евакуйовані, частина туристів залишили свої готелі після початку пожеж 28 липня. Пожежі стали ще одним ударом по туристичній галузі Туреччини після пандемії COVID-19.

Європейський союз заявив, що надсилає до Туреччини три протипожежні літаки, щоб підтримати її зусилля з локалізації пожеж. Туреччина заявила, що протипожежні літаки також були отримані від України, Росії, Ірану та Азербайджану.

Пожежі тривають також у деяких районах Греції, Іспанії та Італії. Експерти кажуть, що зміна клімату збільшує як частоту, так і інтенсивність таких спалахів.

Туреччина у вогні: горять курорти і ліси (відео)
Embed
Туреччина у вогні: горять курорти і ліси (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:03 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG