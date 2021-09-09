Українці, які вакцинувалися або перехворіли, можуть в’їжджати в Польщу без карантину – Кулеба

Польща відкрила в’їзд для громадян України, у тому числі з метою туризму. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінг 9 вересня.

«Дуже гарна новина, на яку всі чекали: з 9 вересня громадян Украни додано до категорії осіб, яким дозволено в’їзд на територію Польщі, у тому числі з метою туризму. Від обов’язку перебувати на карантині після перетину зовнішнього кордону звільнено осіб, вакцинованих від COVID-19 або тих, хто перехворів. Тобто є певні правила в’їзду, я закликаю вас іти на наш онлайн ресурс, щоб їх детально вивчити, але в принципі Польща відкрилася», – заявив міністр.

За його словами, загалом наразі громадяни України «за різних умов» можуть в’їжджати до 133 країн світу. Деякі з них вимагають підтвердження повної вакцинації, деякі – негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген до коронавірусу.

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Кулеба також розповів про створення україномовної лінії допомоги для українських туристів у Єгипті.

«Ми попрацювали з місцевою владою, оскільки Єгипет дуже популярний напрям серед українських туристів, і вже з 1 вересня українські туристи в Єгипті отримали доступ до гарячої лінії допомоги та туристичного супроводження українською мовою. Її номер: 196-54. Це номер телефону, за яким ви можете в Єгипті рідною, зрозумілою мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку», – додав він.

У липні Кулеба повідомляв, що для українців відкритий в’їзд до 124 країн світу.

Рада Європейського союзу у травні оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

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При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.