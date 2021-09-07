ДТП біля Любліна: консул розповів про стан постраждалих

Всі постраждалі в дорожньо-транспортній пригоді в Польщі українці перебувають у лікарні, їм надається консульська підтримка. Про це заявив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк у коментарі Радіо Свобода.

«На даний момент, слава Богу, всі живі, це дуже важливо. Вони, звичайно, понищені, там і переламані хребти, руки, ноги, різної тяжкості. Один у дуже важкому стані, але одну операцію йому вже зробили, ще другу мають робити», – сказав він.

За словами Павлюка, людина, яка перебуває у більш важкому стані, має перелами грудної клітини та хребта, але загрози її життю немає.

«Вони всі перебувають у лікарні, медична допомога надається в повному обсязі, водій зараз дає свідчення поліції, що сталося, така загальна інформація. Цю ситуацію тримають на контролі, черговий консул зв’язався з рідними, практично з усіма рідними ми маємо контакт», – додав консул.

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Як повідомили Радіо Свобода в консульстві з посиланням на поліцію Любліна, в автобусі, який потрапив у ДТП вранці 7 вересня, було восьмеро людей разом із водієм. Постраждало семеро пасажирів – один чоловік і шестеро жінок.

«Водій не отримав суттєвих ушкоджень і станом на зараз з ним проводяться поліцією слідчі дії, тому остаточна причина аварія буде відома пізніше. Попередньо – не впорався з керуванням мікроавтобусом і здійснив наїзд на вантажівку, яка їхала попереду. У стані алкогольного сп’яніння не перебував», – йдеться в листі дипломатичної установи.

Загалом двох людей вже прооперували, двоє жінок відмовилися від хірургічного втручання. Як додають у люблінському консульстві, воно повідомило родичам контакти цілодобової гарячої лінії, «продовжує відслідковувати ситуацію, знаходиться у постійному контакті з поліцією, лікарнями, регулярно надає актуалізовану інформацію антикризовому центру ДКС МЗС України».