У Польщі у ДТП потрапив автобус з українцями: 7 людей постраждали

Поблизу польського Любліна зранку 7 вересня сталося ДТП за участі мікроавтобуса, в якому з України до Польщі їхали вісім людей. Про це повідомили у посольстві України у Польщі.

Внаслідок аварії постраждали семеро українців. Потерпілих розмістили у чотирьох лікарнях Любліна.

«Станом на зараз, про загрозу життю не повідомляється, стан постраждалих середньої тяжкості. Для надання консульського супроводу, можливої допомоги постраждалим, до лікарні виїхав черговий консул. Усім надається максимальне сприяння, встановлюються контакти з родичами», – мовиться у повідомленні.

У посольстві додали, що хід справи контролюватиме генеральне консульство у Любліні.