Число загиблих у ДТП в Польщі українців зросло до двох – посольство

У лікарні в Польщі помер ще один громадянин України, постраждалий внаслідок ДТП у цій країні 24 липня, повідомило українське посольство.

«Станом на 08:30 27 липня у медичних закладах перебувають троє громадян України. На жаль, двоє громадян України загинули внаслідок ДТП», – йдеться в повідомленні посольства у твіттері.

ДТП сталася 24 липня поблизу Радомська в Польщі.

За даними польських ЗМІ, які посилаються на місцеву поліцію, загалом у ДТП постраждали 10 людей. За повідомленнями, винуватицею ДТП, ймовірно, стала водійка легкового авта, яка, за даними поліції, перебувала в стані алкогольного сп’яніння.