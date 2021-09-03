На Львівщині вантажівка в’їхала у крамницю, четверо загиблих

Четверо людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті Рудки Львівської області. За повідомлення Нацполіції у Львівській області, близько 16.20 водій сідлового тагяча Renault не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в’їхав у продуктовий магазин.

На місці трагедії від отриманих травм загинули водій вантажівки і дві перехожі жінки. Також на пішохідному переході внаслідок ДТП постраждала дівчина, яку госпіталізували, але медикам не вдалося врятувати її життя.

Фура, яка везла щебінь, зруйнувала частину будівлі, де розташована крамниця.

На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини і територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання її правової кваліфікації.