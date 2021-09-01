Трухін заявив, що надав поліції усі необхідні свідчення щодо ДТП

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін запевнює, що не збирався приховувати факту свого присутності на місці ДТП, яка сталася 23 вересня. Про це Трухін повідомив агентству «Інтерфакс-Україна».

«Відразу після інциденту я сам зв’язався з колегами з партії, повідомив про те, що трапилося. Водночас, незважаючи на шок від аварії, я добровільно пред’явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації під час реєстрації ДТП і надав усі необхідні свідчення… Так, я справді був на місці аварії. І не планував цього приховувати – ні тоді, ні зараз», – мовиться у заяві Трухіна.

Він зазначив, що під час дорожньої пригоди сильно вдарився головою.

«Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз», – йдеться у тексті відповіді.

За словами Трухіна, усі водії автівок, які були на місці ДТП, пройшли тест на драгерах.

«І, наскільки мені відомо, у жодного з них показники алкоголю в крові не перевищували норми», – сказав Трухін.

Депутат додав, що зараз проходить амбулаторне лікування та найближчим часом не готовий «до зайвої публічності». Він також зазначив, що «спостерігаючи за інформаційним фоном навколо себе, я здогадуюся про замовників».

23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої, ймовірно, був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. Як зазначає видання ІА «Центр новин», посилаючись на розмову з очевидцями аварії, депутат Олександр Трухін був у стані алкогольного сп'яніння.

Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, Радіо Свобода звернулося до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що у політсилі не знають, де наразі перебуває Трухін.

У поліції повідомили, що справу про ДТП буде розслідувати ДБР, оскільки в ній фігурує народний депутат.