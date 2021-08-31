В «Слузі народу» кажуть, що не знають, де зараз перебуває Трухін

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін перебуває у відпустці, де саме – політсилі невідомо. Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Останні кілька днів з ним немає контакту. В нього якісь там сімейні справи, чи медійно-сімейні, я до кінця не зрозумію, але він теж не може поки що зв’язатися», – заявив Корнієнко.

Він додав, що востаннє бачив Трухіна 28 серпня на нараді в Офісі президента. Однак питання ДТП, яка сталася 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві, з ним не обговорювали.

«Ми бачилися (на нараді в Офісі президента, яка відбулася 28 серпня і стосувалася підготовки до наступного пленарного тижня у Верховній Раді – ред.), але ми цю ситуацію не обговорювали, бо вона на той момент була якоюсь невідомою. Я не пам’ятаю, чи я на той момент знав цю інформацію. Бо ми дізналися про це як і ви, з відкритих джерел», – зазначив Корнієнко.

На запитання про те, чи намагався голова партії «Слуга народу» дізнатися, де перебуває Трухін, Корнієнко відповів, що зв’язку з ним немає.

23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої, ймовірно, був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. Як зазначає видання ІА «Центр новин», посилаючись на розмову з очевидцями аварії, депутат Олександр Трухін був у стані алкогольного сп'яніння.

Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, Радіо Свобода звернулося до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Сам Трухін поки не давав коментарів з цього приводу.