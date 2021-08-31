23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталась ДТП, учасником якої був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. Ця аварія стала резонансною не лише тому, що в ній травмувалося шестеро людей, а ще й тому, що сам факт ДТП намагалися приховати. Понад 30 українських ЗМІ видалили на своїх сайтах новини про цю аварію або відредагували їх так, що згадок про Трухіна там не лишилося.

Міністерство внутрішніх справ, яке наразі очолює колишній «слуга народу» Денис Монастирський, а також партія «Слуга народу» тривалий час зберігали мовчання і ніяк не коментували цю ситуацію. 28 серпня Радіо Свобода звернулося за коментарем до очільника МВС, а також до очільника партії президента Олександра Корнієнка.

Від Дениса Монастирського ми відповідей досі не отримали. Олександр Корнієнко сьогодні погодився відповісти на питання Радіо Свобода телефоном. Його відповіді ми подаємо повністю і висновки залишаємо на розсуд читачів.

– Чи зацікавлена партія «Слуга народу» в прозорому й об’єктивному розслідуванні цієї справи?

– Звичайно. Це основна наша позиція. Ми зараз можемо тільки просити, звертатися й очікувати від Національної поліції якомога оперативнішого звіту, бо ми бачили, що вони досить оперативно робили це по решті гучних випадків і в принципі не було якихось проблем. Сьогодні я бачив якийсь коментар Шевченка (Артем Шевченко, голова департаменту комунікацій МВС – ред.), він щось сказав. Що він сказав, я, чесно, не зрозумів поки що. І, звичайно, єдиний суб’єкт, який може пролити на це світло, – це Національна поліція. Але ми тиснути на них не можемо і чекаємо на них інформації.

– Скажіть, чи ви особисто після 23 серпня бачили Олександра Трухіна?

– Ми бачилися (на нараді в офісі президента, яка відбулася 28 серпня і стосувалася підготовки до наступного пленарного тижня у Верховній Раді – ред.), але ми цю ситуацію не обговорювали, бо вона на той момент була якоюсь невідомою. Я не пам’ятаю, чи я на той момент знав цю інформацію. Бо ми дізналися про це, як і ви, з відкритих джерел.

– А вчора або сьогодні ви Трухіна не бачили?

– Останні кілька днів з ним немає контакту. В нього якісь там сімейні справи, чи медійно-сімейні, я до кінця не зрозумію, але він теж не може поки що зв’язатися…

– А ви пробували з ним сконтактувати?

– Так, але зв’язку немає і він у відпустці, наскільки я пам’ятаю.

– Тобто партія «Слуга народу» не знає, де перебуває народний депутат Трухін і в якому він стані, правильно?

– Ну, я сподіваюся, що стан нормальний у нього. Якби він перебував у якомусь поганому стані, то він би, мабуть, повідомив.

– Але ви не знаєте, де він?

– Я не знаю, особливо коли вони перебувають у відпустці…

– Ви голова партії «Слуга народу». Ви особисто для себе це не перевіряли?

– Ну, я голова партії, але у нас сім тисяч депутатів різних рад, ну я ж не можу всіх перевірити…

– Ви особисто, як голова партії президента і заступник голови фракції, надсилали депутатський запит до Міністерства внутрішніх справ, щоб з’ясувати деталі справи?

– Ні. Ми зараз очікуємо на це в робочому режимі. Якщо там будуть зволікати, то будемо спрямовувати якісь запити.

– А що ви чекаєте?

– Інформацію від них. Чому інформація по умовному Юрченку була там через день, а тут… я думаю, вони мають дати якусь інформацію.

– Чи станом на зараз Олександр Трухін залишається головою осередку «Слуги народу» у Полтавській області?

– Так, звичайно. Це (звільнити Трухіна – ред.) може зробити тільки обласна конференція. Вона таких позивів не виявляла.

– Якщо з’ясується, що під час скоєння ДТП Трухін перебував у нетверезому стані, яка може настати політична відповідальність для нього?

– Ну, якщо будуть доведені факти, що він був за кермом і був у нетверезому стані, тоді будемо обговорювати. В нас, як ви пам’ятаєте, були різні випадки. Хтось виходив з фракції, когось знімали з посади керівника обласного осередку, когось із партії виключали. Різні санкції можуть бути.

– Ви сказали, що ви ще нікуди ніяких депутатських запитів не спрямовували. Скільки ви собі часу ще даєте? Скільки готові чекати, щоб спрямувати запити?

– Ну, найближчими днями, сьогодні що в нас, понеділок?

– Вівторок.

– Вівторок? Ну, мабуть, до п’ятниці Нацпол має щось видати.

– Ви чекаєте до п’ятниці? А чому ви, наприклад, сьогодні не можете спрямувати запит народного депутата до Міністерства внутрішніх справ, щоб суспільство і ви, зокрема, дізналися більше деталей справи? Що вам заважає це зробити сьогодні?

– Це політичне питання. Міністрів, яких я призначаю, стараюся не доводити до форм парламентського контролю. Є форма робочої співпраці в рамках коаліції. Там є співпраця з міністрами по різних напрямках, не тільки з міністром внутрішніх справ. Інструменти парламентського контролю ми завжди встигнемо використати, і до того ж, ви краще за мене знаєте, що на запит можна відповісти формально.

– Чи розмовляли ви протягом останніх днів з головою фракції «Слуги народу» у Полтавській обласній раді Фахраддіном Мухтаровим?

– Ні, взагалі не спілкувався. Останній раз я з ним говорив дуже давно, може, після місцевих виборів.

– Можливо, ви чули, що, за даними журналістів, Фахраддін Мухтаров перебував в автівці з Трухіним. Є фото з місця аварії, де людина лежить на асфальті в закривавленому одязі. Ймовірно, за даними журналістів, це і є Мухтаров.

– Ну, з відкритих джерел знаю.

– Що вам відомо про стан Мухтарова? Де він? Чи ходить він на роботу? Ви, як голова партії, з’ясовували це для себе?

– Ні, я це поки не з'ясовував.

– Пане Корнієнко, а ви точно голова партії? Вам цікаво, що відбувається?

– Звичайно, цікаво. Я перебуваю в робочій поїздці в іншому регіоні.

– Сьогодні будете з’ясовувати, що з Мухтаровим?

– Якщо вас це так цікавить, то ви також можете це зробити.

– А вам не цікаво?

– Мені моя полтавський осередок доповідає всю інформацію.

– І що вони вам доповідають?

– Ніякої негативної інформації не доповідають.

–А що вам заважає просто зателефонувати Мухтарову, запитати про його стан і уточнити, чи був він у тій ДТП?

– Коли треба буде – подзвоню.

– Ви вважаєте, що це не той випадок, коли треба?

– Ну дивіться, в мене є якась структура, як працює партія. По цій структурі ми маємо всю необхідну інформацію для прийняття тих чи інших рішень.

– Я так і не зрозуміла, про яку інформацію ви говорите.

– Я поки що не маю якоїсь особливої інформації щодо голови фракції полтавської облради, яка б мене примушувала робити якісь дії.

– Оце фото, де людина, схожа на Мухтарова, лежить на асфальті…

– Я не впізнаю по фотографії, у мене сім тисяч депутатів місцевих рад. Тим більше в якійсь не тій позі, в якій я бачив людину пару разів за життя.

– І бажання з’ясувати просто зараз, оперативно, немає?

– У нас іде якесь до чогось спонукання, пані Лазур?

– Я просто хочу розібратися, наскільки партія зацікавлена дізнатися правду і всі обставити аварії. Бо ми бачимо, що за тиждень Міністерство внутрішніх справ не дає жодної інформації. Я хочу з’ясувати, наскільки зацікавлені в партії з’ясувати всі обставини.

– В партії дуже зацікавлені. Але партія не є органом журналістських розслідувань, ні будь-яких інших розслідувань, тому ми чекаємо інформацію від Національної поліції і вивчаємо всю інформацію, яка надходить від журналістів. Але там дуже багато неправдивої інформації, тому спиратися на неї важко.

– Яка саме інформація від журналістів є неправдивою?

– Щодо участі Трухіна в поїздці до США. Це повний «фейк», і ми це спростовували. І ви, до речі, це також спростовували у своєму пості на фейсбуці.

– Так, це я спростовувала. А що ще неправдивого говорять журналісти?

– Цього достатньо.

– Дозвольте, я узагальню нашу розмову: ви, як голова партії, до п’ятниці чекаєте якихось звісток офіційних від МВС і вже потім будете діяти в межах своїх повноважень.

– В межах контрольних повноважень народних депутатів.

– І Олександра Трухіна наразі немає. Ймовірно, з ваших слів, він у відпустці. І щодо Мухтарова жодних звісток із Полтави до вас не надходило. І ви йому також не телефонували.

– Так. Негативних звісток не надходило.