На Львівщині у ДТП загинули три людини

У Львівській області внаслідок ДТП, яке сталося пізно ввечері у селі Попелі, загинули три людини.

«24 серпня о 23 год. 05 хв. у с. Попелі Дрогобицького району на автодорозі Т-14-15 «Мостиська-Самбір-Борислав» сталося зіткнення двох легкових автомобілів з подальшим загоранням одного», – повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Серед жертв ДТП був підліток 2005 року народження. Травми отримали шестеро людей, їх госпіталізували.

За даними обласного управління поліції, загалом протягом 24 серпня у Львові та області сталося 27 ДТП, внаслідок яких загинули шестеро людей.