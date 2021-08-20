На Запоріжжі у ДТП загинули п’ятеро людей, троє з них – діти

Вночі 20 серпня у Запорізькій області сталося смертельне ДТП. Про це повідомили у поліції.

Внаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, зокрема, троє малолітніх дітей, ще двоє постраждали.

«Попередньо встановлено, що приблизно о 4:30 на автодорозі «Харків-Сімферополь» водій автомобіля Opel Astra 1990 року народження, з пасажиркою 1989 року народження, здійснюючи рух зі сторони міста Мелітополь в бік міста Василівка, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes-190. Внаслідок цього відбулося перекидання другої іномарки до кювету, де транспортний засіб загорівся. В результаті ДТП водій та чотири пасажири автомобіля «Mercedes-190» загинули на місці. Серед них троє малолітніх дітей», – мовиться у повідомленні.

Водій першої автівки та його пасажирка з травмами доставлені до районної лікарні.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).