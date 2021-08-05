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У американському Техасі розбився автобус з мігрантами, 11 загиблих

Аварія сталася приблизно за 80 кілометрів на північ від великого прикордонного переходу на кордоні між США та Мексикою

В американському штаті Техас 4 серпня розбився мікроавтобус, у якому перебували близько 25 мігрантів.

Як повідомляє поліція, 11 людей загинуло, понад десяток отримали поранення.

За словами шерифа округу Брукс Урбіно Мартінеса, фургон був перевантажений та перевищив швидкість, внаслідок чого водій не впорався з керуванням. Мартінес наголосив, що автобус при цьому не переслідували. Він вважає, що всі пасажири були мігрантами.

Аварія сталася приблизно за 80 кілометрів на північ від великого прикордонного переходу на кордоні між США та Мексикою.

Через сплеск нелегальної міграції з Мексики до США чиновники повідомляють також про збільшення кількості ДТП за участі транспортних засобів, які перевозять нелегалів.

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