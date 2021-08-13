ДТП в Одеській області: троє поліцейських загинули, один – травмований

У Білгород-Дністровському районі Одеської області в автомобільній аварії загинули троє поліцейських, один – травмований.

«За попередньою інформацією, направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області по дорозі з Татарбунар у Сарату в селі Зоря з’їхали на службовому автомобілі в кювет... Обставини аварії встановлюються», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною ДТП наразі невідомо.

У поліції пообіцяли більш детальну інформацію надати згодом.