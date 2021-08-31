ДТП, учасником якої, ймовірно, був Трухін, розслідуватиме ДБР

Державне бюро розслідувань надалі вестиме справу про ДТП за участі народного депутата. Про це повідомили у поліції, не називаючи імені народного обранця.

«Відповідну підслідність визначив за Державним бюро розслідування процесуальний керівник з огляду на наявність серед фігурантів кримінального провадження спецсуб’єкта – народного депутата України», – мовиться у повідомленні.

У поліції описали дорожню пригоду, про яку раніше повідомили ЗМІ. Зазначалося, що одним з ймовірних учасників ДТП був депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін.

Правоохоронці заявили, що у день аварії було розпочате кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

«На місці події патрульні поліцейські та слідчі документально зафіксували всіх осіб, котрі їхали в автомобілях. На момент прибуття правоохоронців учасники аварії перебували біля автівок, тож необхідно було достеменно встановити, хто ж саме був за кермом в момент ДТП. Поліцейські опитали учасників події та свідків, вилучили відбитки пальців та інші речові докази. Також слідчі поліції вже призначили ряд необхідних експертиз, щоб, в тому числі, встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль. Під час проведення першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом Audi перебував чоловік, як згодом з’ясувалося – народний депутат України. Водночас інші свідки заперечують ці покази», – заявили у поліції.

Правоохоронці запевнили, що всі матеріали справи, які були зібрані на цей час, передадуть до ДБР.

23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої, ймовірно, був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. Як зазначає видання ІА «Центр новин», посилаючись на розмову з очевидцями аварії, депутат Олександр Трухін був у стані алкогольного сп'яніння.

Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, Радіо Свобода звернулося до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Сам Трухін поки не давав коментарів з цього приводу.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що у політсилі не знають, де наразі перебуває Трухін.