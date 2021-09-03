ДБР отримало матеріали про ДТП за участі Трухіна і просить  свідків надати інформацію

Державне бюро розслідувань отримало матеріали кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за ймовірної участі народного депутата, повідомляє відомство 3 вересня.

ДБР не називає імені парламентаря, але обставини справи вказують на те, що йдеться про аварію за участі представника «Слуги народу» Олександра Трухіна.

За попередньою версією слідства, авто, в якому, «ймовірно», був Трухін, в’їхало в інший авотмобіль, що рухався попереду, постраждала також іще одна машина. Травм отримали шестеро людей.

«Наразі у Бюро вже здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Слідчі вивчають докази та матеріали, які вже були зібрані Нацполіцією. Планується проведення низки експертиз та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення. Державне бюро розслідувань закликає свідків дорожньо-транспортної пригоди надати інформацію слідчим Бюро», – йдеться в повідомленні.

У ДБР обіцяють, що забезпечать «ефективне, повне та об’єктивне розслідування» у цій справі.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін 1 вересня прокоментував свою причетність до ДТП, яка сталася 23 вересня, заявивши, що не приховував присутності на місці аварії. Він зазначив, що під час дорожньої пригоди сильно вдарився головою. Парламентар не прокоментував напряму, чи був за кермом автомобіля.

23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої, ймовірно, був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. Як зазначає видання ІА «Центр новин», посилаючись на розмову з очевидцями аварії, депутат Олександр Трухін був у стані алкогольного сп'яніння.

Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, Радіо Свобода звернулося до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

У поліції повідомили, що справу про ДТП буде розслідувати ДБР, оскільки в ній фігурує народний депутат.