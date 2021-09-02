Головне на ранок четверга: зустріч Зеленського з Байденом і коментар Трухіна щодо ДТП

Зеленський і Байден провели переговори в Білому домі

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня зустрівся з американським колегою Джо Байденом вперше з моменту початку каденції останнього. Байден заявив про незмінність підтримки України з боку Сполучених Штатів і запевнив у незмінності позиції США щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України перед лицем російської агресії. Сам Зеленський повідомив, що на зустрічі пріоритетом були безпекові питання, зокрема – «безпека на Донбасі, в окупованому Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетична безпека України та Європи».

Офіс президента оприлюднив спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.

Трухін заявив, що надав поліції усі необхідні свідчення щодо ДТП

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін вперше прокоментував ДТП за його участі, яка сталася 23 вересня. Він заявив, що «добровільно» надав документи і всі потрібні свідчення співробітникам Національної поліції. Він також заявив, що сильно вдарився головою і наразі перебуває на амбулаторному лікуванні. За даними медіа, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, через що тілесні ушкодження отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. За даними видання «Центр новин», депутат Олександр Трухін був у стані алкогольного сп'яніння.

«Укроборонпром» у США уклав три угоди на 2,5 мільярда доларів

Державний концерн «Укроборонпром» за результатами переговорів у США уклав три угоди про співробітництво на загальну суму 2,5 мільярда доларів. Концерн домовився з американською компанією Lockheed Martin Corporation щодо співпраці у розробці спільних проєктів та програм, організації досліджень та розробок. Підписана угода, зокрема, передбачає реалізацію спільних проєктів з постачання продукції в Україну, її подальшу інтеграцію у повітряні, наземні та морські системи.

Суд продовжив арешт фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» до 15 грудня – активісти

Російський Південний окружний військовий суд продовжив арешт фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Сейтвелі Сейтабдієву, Акіму Бекірову, Рустему Сейтхалілову, Асану Янікову та Ескендеру Сулейманову до 15 грудня 2021 року. Їх затримали у березні 2019 року у числі 24 кримських татар після обшуків. Таке рішення суд ухвалив після заяв російського прокурора, що підсудні можуть «чинити тиск на свідків, спробувати втекти від суду», а стан здоров’я дозволяє їм перебувати в СІЗО. Один із фігурантів Яніков назвав аргументи прокурора необґрунтованими.

US Open: Світоліна виходить у третє коло

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола заключного у році турніру серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату США (US Open). У другому колі вона переграла представницю Іспанії Ребекку Масарову – 6:3, 7:5. У наступному раунді Світоліна зустрінеться з переможницею дуелі між росіянкою Дар’єю Касаткіною та чешкою Маркетою Вондроушовою. Останній українка поступилася у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо.