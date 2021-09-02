Штаб ООС повідомив про 2 поранених на Донбасі військових

Двоє українських військових поранені на Донбасі внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, один із військових зазнав осколкового поранення 1 вересня, інший – 2 вересня. Стан обох військових – задовільний, після надання першої медичної допомоги їх шпиталізували, повідомили у пресцентрі ООС.

За даними штабу ООС, протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, станом на 7 годину ранку 2 вересня – два порушення.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – повідомили у пресцентрі.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» даних про обстріли станом на ранок 2 вересня не наводять, в угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.