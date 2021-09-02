На Донбасі поранений український військовий – ОТУ «Схід»

Український військовий поранений на Донбасі 1 вересня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«1 вересня збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав осколкового поранення», – йдеться в повідомленні.

За даними ОТУ «Схід», після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу, стан його здоров’я – задовільний.

«Вогнем у відповідь українські військові припинили злочинні дії противника. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – додали в ОТУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.