Продовжується підтоплення шахт на підконтрольній українському уряду території Донбасу, зокрема, шахти «Золоте» в Луганській області. Звідти постійно викачують воду, що прибуває з ОРДЛО, й останні кілька років не видобувають вугілля. Наприкінці 2021-го та на початку 2022-го екологи коштом міжнародної технічної допомоги мають провести аналіз шахтних вод, повідомив Радіо Донбас.Реалії директор департаменту комунальної власності, земельних відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Олейніков. Після цього стане зрозуміло, які очисні споруди зможуть зарадити ситуації. А що вони дають зараз? Наскільки небезпечні води відкачують з-під землі, та куди їх зливають?

– З яких шахт на Луганщині, крім шахти «Золоте», доводиться зараз викачувати надлишкові шахтні води – і в яких об’ємах?

Станом на зараз проблеми саме із шахтою «Золоте» на підконтрольній території

– Станом на зараз проблеми саме із шахтою «Золоте» на підконтрольній території. Але ця ситуація склалась взагалі через те, що незаконні збройні формування зупинили роботу відливних комплексів декількох шахт, в тому числі «Первомайська» і «Голубівська» (шахти, які розташовані одразу за лінією розмежувнаня – ред.). Вони гідрологічно пов’язані з шахтою «Золоте» через шахту «Родіна», й саме вони підтримували гідрологічний баланс у системі.

Тому саме на шахті «Золоте» на підконтрольній території прилив підземних вод збільшився. На інших шахтах рівень води – в межах промислового процесу.

– А вугілля там не видобувають з 2018 року?

– В нас немає зараз точної інформації, з якого саме часу не видобувається вугілля, але зараз там дійсно просто йде відкачка води.

– А куди зливають надлишкові шахтні води?

– Це ріка Верхня Біленька – притока Сіверського Дінця.

– Чи є якісь очисні споруди для цих вод? Чи вони працюють?

Є очисні споруди, вони складаються з механічної чистки з подальшим знезараженням. Але вони не забезпечують нормативної очистки високомінералізованих шахтних вод

– На шахті «Золоте» та інших шахтах є очисні споруди. Вони складаються з механічної чистки з подальшим знезараженням. Але вони не забезпечують нормативної очистки високомінералізованих шахтних вод. Вони вичищають від зважених речовин, потім – у відстійники, де все знаходиться протягом багатьох десятиріч. Головна екологічна проблема – це засолення підземних питних вод шахтними водами. Науковці стверджують, що шахтні води потрапляють в питні води і кількість останніх зменшується. Відповідно, засолена вода йде на Донеччину, і там ці проблеми проявляються.

– Чи є плани модернізувати очисні споруди? Чи є така можливість?

– Ми зараз проводимо переговори з міжнародними донорами, які наразі б встановили, яким способом можлива очистка шахтних вод. Для подальшої розробки проєкту очисних споруд, оскільки ми не можемо зараз сказати, які кошти необхідні для будівництва цієї споруди. Тоді ми зможемо зрозуміти, яким чином буде проходити очистка цих вод.

– А хто ці донори? Хто готовий розглянути можливість фінансувати цей проєкт?

Тривають успішні переговори і NRC, ACTED і ПРООН стосовно моніторингу шахтних вод і нових очисних споруд

– Перемовини наразі в нас тривають із NRC (Norwegian Refugee Council – Норвезька рада у справах біженців), ACTED і ПРООН. Сьогодні в нас була з ними зустріч, вона була направлена саме на моніторинг підземних вод в шахті «Золоте».

Переговори були успішні, ми домовились коштом міжнародної технічної допомоги провести моніторинг шахтних вод в третьому-четвертому кварталі 2021 року і першому кварталі 2022 року.

– Чи є ще якісь проєкти, реалізацію яких вони розглядають?

– Після моніторингу, аналізу шахтної води, буде розглядатися питання проєктування очисних споруд для шахтних вод на шахті «Золоте».

– Влітку Міністерство з питань тимчасово окупованих територій оприлюднило звіт щодо стану водойм із питною водою на непідконтрольному Донбасі. В якому стані, за вашою інформацію, водойми на підконтрольній території Луганщині?

— В якому стані перебувають водойми на непідконтрольній території України, нам зараз невідомо. Ми проводили нараду з міжнародними організаціями, в тому числі, Червоним Хрестом і UNICEF. Багато міжнародних організацій беруть участь в цьому процесі, але при проведенні переговорів вони не дуже хочуть надавати свою інформацію: побоюються, що це буде заважати співпраці з непідконтрольною Луганщиною. Вони для себе проводять вимірювання, але діляться ними дуже неохоче.

Є концентрація свинцю, нікелю, кадмію і деяких стійких органічних забруднювачів в цих річках. В нас на сьогодні помірно забруднені води

У нас є інформація по річках Айдар, Верхня Біленька, Деркул. Спостереження за станом поверхневих вод і об’єктів здійснює Сіверськодонецьке басейне управління водних ресурсів. Є інформація 2020 року – дослідження показало концентрацію свинцю, нікелю, кадмію і деяких стійких органічних забруднювачів в цих річках. В нас на сьогодні помірно забруднені води.

– Десь кілька місяців тому почали говорити, що шахту «Золоте» планують закрити. Чи відома вже остаточна дата закриття?

– За наявною інформацією від Міністерства енергетики України, ще у 2019 році наполягали на розробленні у ДП «Первомайськвугілля» техніко-економічного обґрунтування доцільності подальшої роботи шахти «Золоте». Протягом тривалого періоду вона не здійснює виробничої діяльності з видобутку вугілля через затоплення основних горизонтів. Є програма трансформації вугільних регіонів, але поки що вона не ухвалена міністерством. Чекаємо на остаточне рішення і подивимось, чи будуть враховані екологічні проблеми після закриття шахт, і чи буде на них якесь державне фінансування.

Процес трансформації триває, й від нього не відійти. Зараз державний бюджет України багато витрачає на утримання цих неперспективних державних підприємств.

– Але ж навіть у випадку закриття шахт, воду доведеться відкачувати.

Обласний або місцевий бюджет, скоріш за все, «не потягнуть» ці видатки

– Так, але ж питання в тому, чиїм коштом. Чи це буде оплачувати обласний або місцевий бюджет? Вони, скоріш за все, «не потягнуть» ці видатки.

– Кілька років тому на виконання робіт із запобігання техногенній катастрофі уряд виділив на укріплення шахт 33 мільйони гривень. У 2020-му НАБУ відкрило кримінальну справу про розкрадання близько половини цієї суми. Чи є перспективи, що на укріплення шахтних споруд та відкачування води буде виділена цільова виплата з державного бюджету, як це зробили у 2018 році?

– На сьогодні це питання ні на якому рівні не обговорюється. Помпи стоять, вода качається. На той момент необхідно було утримати рівень води в шахті, тому ця програма працювала. Що вони там вкрали – то нехай вже слідство доводить.

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