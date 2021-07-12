Представниця України в ТКГ припускає створення експертної групи з питань затоплення шахт

Україна та Росія у Тристоронній контактній групі можуть створити експертну групу з проблеми затоплення шахт в зоні бойових дій. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) повідомила представниця української делегації у соціально-економічній підгрупі в Тристоронній контактній групі Вікторія Страхова.

За її словами, група займеться екологічним моніторингом.

«Ми знайшли рішення та, можливо, створимо експертну групу з питання затоплення шахт вздовж лінії зіткнення. Вона буде працювати за участі Російської федерації, оскільки вона є продуктом ТКГ. Сподіваюсь, вона почне працювати», – зазначила Страхова.

Вона зазначила, що Київ не визнає суб’єктність незаконних збройних угруповань, проте питання довкілля «не знають кордонів».

«Ми не визнаємо суб’єктність «ДНР», «ЛНР» або ОРДЛО, але разом з тим ми знайшли формулу, бо екологія не знає кордонів. Якщо виникнуть проблеми, вони «аукнуться» і в Ростові, тому ми знайшли рішення, яке дозволить створити цю групу. Вона займеться екологічним моніторингом. Ми маємо взаємодіяти з людьми, які зможуть виїхати на ці об’єкти, подивитися, що з ними відбувається, і дати свій експертний висновок. Сподіваюсь, що групу очолить німецький експерт. Поки це тільки моніторинг, тому що, аби визначати подальші кроки, треба розуміти масштаб лиха», – пояснила вона.

З 2014 року на окупованій частині Донбасу поступово вимикають насоси, які відкачують воду із зупинених шахт. За висновками екологів та геологів, затоплення шахт несе загрозу просідання ґрунтів та отруєння вод як окупованої, так і вільної території сходу України.