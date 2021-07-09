«Ми не чекаємо на зміни, а робимо їх самі». Молоді активісти Донбасу розвивають власні громади

Як молодь з прифронтових міст Донеччини долучається до громадських ініціатив і розробляє власні волонтерські проєкти? Юнаки та дівчата об’єднуються в громадські організації та шукають фінансування для інфраструктурних змін у власних містах. Про такі приклади та з якими труднощами зіштовхуються молоді активісти, дізнавались журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Кожен має зробити щось корисне для громади

Разом з друзями та одногрупниками з училища Богдан Хацко почав виготовляти та встановлювати в Авдіївці велопарковки. Першу зробили біля місцевого молодіжного клубу «Вулик», що у старій частині міста. Бажання зробити щось корисне взяло верх над комп’ютерними іграми та розвагами у дворі, зізнається юнак.

«В моєму розумінні кожен має зробити щось корисне для громади, для міста. Ну, щоб пам’ять була, щоб у майбутньому я проходив поруч і міг розказати, що це робив саме я», – каже Богдан Хацко.

Разом з викладачами юнаки назбирали металобрухту та зварили першу парковку. Вчителі схвалюють такі бажання учнів і допомагають порадою, а іноді і ділом.

«Довго вмовляти хлопців не довелося. Їх залучили до праці, до думки. Щоб вони не тільки гралися у телефонах, а мали змогу щось зробити своїми руками. І ось потім я так прислухався, коли вони хвалилися, мовляв, тепер видно, чим ми займаємось, що це ми зробили», – розповідає вчитель Авдіївського профтехучилища Володимир Тодчук.

Амбітний проєкт замислили і втілили молоді активісти з Торецька та селища Нью-Йорк, що на околиці міста.

Ми навіть не очікували, що наш проект знайде в людей таку потужну підтримку

Дівчата та хлопці організували збір коштів і відремонтували палату для дітей-сиріт у міській лікарні. Спочатку у це не вірили ні самі волонтери, ні жителі громади. Однак згодом допомагати почали і підприємці, і прості жителі Торецька.

«Мі шукали гроші усюди. Спочатку ніхто не вірив, а потім ми були шоковані тим, що наші приватні підприємці пішли нам назустріч і допомогли. Ми навіть не очікували, що наш проєкт знайде в людей таку потужну підтримку. Було навіть таке, що люди дізнавались про нашу ідею, приходили і пропонували допомогу: чи грошима, чи будівельними матеріалами. Навіть готові були власноруч робити ремонт у палаті», – згадує громадська діячка Христина Шевченко.

Ми не чекаємо на зміни, а робимо їх самі

Допомагає молодим торецьким активістам громадський діяч Володимир Єлець. Чоловік вважає, що в молоді завжди була потреба до змін, але зараз в них є інструмент і форма реалізації їхніх бажань. Тобто необов’язково бути інженером чи будівельником, щоб змінювати інфраструктуру. Головне, каже, – бажання і прагнення.

«Зараз в молоді проявляється відчуття власної відповідальності за своє місто, за своє селище. Коли вони вкладають свої сили, то вони дійсно хочуть змінити щось у громаді, а не просто говорять про це. Ми не чекаємо на зміни, а робимо їх самі», – говорить Володимир Єлець.

Навчили розробляти та впроваджувати мініпроєкти юних активістів у Донецькому обласному дитячо-молодіжному центрі. Посадовці організували серію тренінгів та лекцій. Аби спонукати юнаків та дівчат до реалізації перших ініціатив, організували невеликий конкурс, переможці отримали комп’ютерну техніку, а всі учасники пілотного проєкту – екскурсії до соляної шахти.

«Насправді молодь дійсно прагне щось робити. Коли ми спілкуємось з ними, коли ми питаємо про їхні потреби нагальні, то ми розуміємо, що дуже багато енергії вони готові віддавати просто так. Заради змін у громаді, заради добрих справ. Тому наша мета – направити цю енергію у вірному напрямку і навчити молодь, як ефективніше використовувати їхні можливості і реалізовувати їхні ідеї», – розповідає методистка Донецького обласного дитячо-молодіжного центру Тетяна Трашутіна.

Усього в області діють понад 100 молодіжних центрів, мета кураторів з області – залучити якнайбільше активної молоді до створення і реалізації власних ідей з розвитку місцевої інфраструктури.

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