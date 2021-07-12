ОБСЄ не надає переваг Росії у соціально-економічній підгрупі в Тристоронній групі – Страхова 

У соціально-економічній підгрупі в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу ОБСЄ не проявляє упередженості до жодної зі сторін. Про це зазначила в ефірі Радіо Донбас.Реалії представниця української делегації у соціально-економічній підгрупі в ТКГ Вікторія Страхова. Таким чином вона прокоментувала повідомлення представника окупованих територій від України Сергія Гармаша про надання переваг російській стороні у політичній підгрупі.

Модератором від ОБСЄ у цій підгрупі є Херберт Зальбер.

«У нас новий модератор, пан Зальбер, у якого повноваження розпочалися приблизно одночасно зі мною (Страхова працює в ТКГ з лютого 2021 року – ред.) працює цілком адекватно. Представники ОРДЛО навіть пред’являють йому претензії, що він іде у фарватері української сторони, але він щоразу підкреслює, що є модератором та не приймає будь-чию сторону. Але ми намагаємося згладжувати ці політизовані кути, бо у нас все-таки соціально-економічна підгрупа», – зазначила Страхова.

Раніше представник окремих районів Донецької області в українській делегації на переговорах по Донбасу Сергій Гармаш повідомив, що нова модераторка політичної підгрупи у ТКГ Сільві Берман закликала вилучити українських представників ОРДЛО з переговорів.

«Вона фактично повторила всі посили пана Мореля. Назвала учасників від ОРДЛО делегацією вже у перший день, хоча вони такими не є. Закликала для розблокування роботи політичної підгрупи видалити нас – переселенців звідти. При цьому, не закликала видалити судиму за тероризм Маю Пирогову», – розповів Гармаш.

При цьому він зазначив, що представники ОРДЛО від України включені у процес переговорів офіційно – нотами Міністерства закордонних справ.

Сільві Берман на посаді модератора політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи по Донбасу від ОБСЄ замінила посла П’єра Мореля. Берман – дипломатка, займала посади посла Франції у Китаї та Росії. Перше засідання підгрупи, яке модерувала Берман, відбулося 6 липня. Тоді представники Росії долучили до відеоконференції представницю російських гібридних сил Майю Пирогову, після чого українська сторона відмовилася брати участь у засіданні. Раніше Майя Пирогова була засуджена українським судом за терористичну діяльність.