Модераторка від ОБСЄ закликала вилучити українських представників ОРДЛО з переговорів по Донбасу – Гармаш

Представник окремих районів Донецької області в українській делегації на переговорах по Донбасу Сергій Гармаш стверджує, що нова модераторка політичної підгрупи у ТКГ Сільві Берман закликала вилучити українських представників ОРДЛО з переговорів. Про це Гармаш заявив у ефірі Радіо Донбас.Реалії.

«Вона фактично повторила всі посили пана Мореля. Назвала учасників від ОРДЛО делегацією вже у перший день, хоча вони такими не є. Закликала для розблокування роботи політичної підгрупи видалити нас – переселенців звідти. При цьому, не закликала видалити судиму за тероризм Маю Пирогову», – розповів Гармаш.

При цьому він зазначив, що представники ОРДЛО від України включені у процес переговорів офіційно – нотами МЗС.

Підтвердження цих слів з інших джерел, зокрема ОБСЄ, немає.

Сільві Берман на посаді модератора політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи по Донбасу від ОБСЄ замінила посла П’єра Мореля. Берман – дипломатка, займала посади посла Франції у Китаї та Росії.

Перше засідання підгрупи, яке модерувала Берман, відбулося 6 липня. Тоді представники Росії долучили до відеоконференції представницю російських гібридних сил Майю Пирогову, після чого українська сторона відмовилася брати участь у засіданні. Раніше Мая Пирогова була засуджена українським судом за терористичну діяльність.

Засідання ТКГ і підгруп з 2020 року проходять у режимі відеоконференцій.