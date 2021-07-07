Українська сторона у ТКГ щодо Донбасу розповіла про підсумки чергового засідання

У середу відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Воно проходило в режимі відеоконференції.

Українська делегація у ТКГ повідомила у фейсбуці, що «Україна та ОБСЄ закликали Російську Федерацію до прискорення процесу підготовки до наступного етапу взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб».

«Українська делегація та новопризначена модераторка гуманітарної підгрупи пані Шарлотта Реландер закликала РФ надати до наступного засідання ТКГ актуалізовані списки утримуваних осіб для прискорення підготовки до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення. Питання безпеки: Українська сторона надіслала відповідні ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України. У ході відеоконференції особливе занепокоєння було висловлено з приводу численних обмежень, зокрема на окупованих територіях, свободи пересування представників СММ ОБСЄ та виведення з ладу або знищення обладнання технічних засобів моніторингу місії», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українська сторона вчергове порушила в рамках ТКГ питання доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях для перевірки стану ядерних матеріалів на кількох об’єктах.

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«На жаль, російська сторона знову заблокувала запланований розгляд питання розмінування дев’ятнадцяти ділянок, погоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпекової підгрупи ТКГ, а також відкриття КПВВ зі свого боку лінії розмежування», – додали в українській делегації у ТКГ.

Також вказується, що українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх утримуваних осіб.

«На жаль, всі пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони», – йдеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».