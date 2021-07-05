На шахті у Кривому Розі загинув гірник

У Кривому Розі на шахті «Жовтнева» Криворізького залізорудного комбінату загинув гірник. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця Криворізької міської поліції Оксана Лєсонєн.

За її словами, нещасний випадок стався під час нічної зміни, вранці, на глибині в півтора кілометра.

31-річного чоловіка притисло до стіни навантажувальною машиною. Від отриманих травм він помер на місці.

Тіло чоловіка направили на експертизу.

Як зазначила речниця, поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 – порушення безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

На підприємстві повідомили, що загиблий – прохідник шахти Станіслав Аріпов. У зв’язку з трагедією з 5 по 7 липня на підприємстві оголосили жалобу.

З 3-го вересня по 16 жовтня 2020 року на Криворізькому залізорудному комбінаті тривав страйк гірників: працівники чотирьох шахт не виїжджали на поверхню, вимагаючи підвищення заробітної плати та покращення безпеки праці.