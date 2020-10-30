У Кривому Розі на шахті, де понад місяць тривав страйк, загинув гірник

На шахті «Гвардійська» Криворізького залізорудного комбінату загинув 27-річний гірник. Про це повідомили в незалежній профспілці гірників підприємства, передає кореспондент Радіо Свобода.

Нещасний випадок стався під час нічної зміни під землею: учня кріпильника вразило струмом.

У чоловіка залишилися дружина та 4-річна дитина.

З 3 вересня по 16 жовтня на Криворізькому залізорудному комбінаті тривав страйк гірників: працівники чотирьох шахт не виїжджали на поверхню, вимагаючи підвищення заробітної плати та покращення безпеки праці.

Читайте також: Голос шахт. Три історії шахтарів, які балотуються на Донеччині

Після переговорів з адміністрацією гірники трьох шахт – «Гвардійська», «Родіна» та «Тернівська» – вийшли на поверхню. Працівники четвертої шахти – «Жовтнева» – перебували під землею і далі, загалом 43 доби.

Зрештою сторони домовились. У меморандумі йшлося передусім про підвищення зарплат, виплату матеріальної допомоги робітникам, а також про відмову підприємства від адміністративного та кримінального переслідування учасників протесту.