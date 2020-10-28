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28 жовтня 2020, Київ 12:37
Новини | Події

У Кривому Розі з рейок зійшли 15 вагонів, в УЗ кажуть – через умисні дії

Внаслідок події ніхто не постраждав

В «Укрзалізниці» повідомили про сходження із рейок 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу. Як заявив голова УЗ Володимир Жмак, причиною стало умисне пошкодження залізничних колій.

«Ранок розпочався з двох поганих новин: сходження з рейок 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу та розбите скло в щойно відремонтованому поїзді на маршруті Шевченко-Черкаси. Обидва випадки сталися через найгірші людські якості: перший – умисне пошкодження колії з явним умислом спричинити аварію, другий – примітивний вандалізм», – повідомив Жмак у Telegram-каналі.

Він наголосив, що в обох випадках ніхто не постраждав.

«Ми вже проводимо розслідування за цими фактами та відреагуємо належним чином. Також ми звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення», – додав він.

За даними Нацполіції, 28 жовтня о 4:10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного потягу зійшли з рейок більш ніж десяток вагонів. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом поліція відкрила кримінальне провадження про «порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту».

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