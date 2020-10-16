У Кривому Розі після 43 діб страйку працівники шахти «Жовтнева» піднялися на поверхню

У Кривому Розі вночі 16 жовтня після 43 діб підземного страйку решта 19 працівників шахти «Жовтнева» Криворізького залізорудного комбінату піднялися на поверхню. Про це повідомили в незалежній профспілці підприємства.

За інформацією з цієї профспілки, гірники підписали меморандум із керівництвом комбінату. Зокрема, сторони домовилися про підвищення зарплат на 10% із 1 жовтня, відмову від переслідування учасників протесту, виплату зарплати за дні, проведені під землею.

Інформацію про підписання угоди між протестувальниками та адміністрацією підтвердив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Гірники ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» протестували з 3 вересня. Серед вимог – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог із адміністрацією за участю профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

16 вересня підприємство оприлюднило офіційну заяву, де мовилося про те, що гірники «за власним рішенням та в порушення трудового розпорядку залишаються у підземних виробках», не передавши до адміністрації свої вимоги офіційно та не визначивши повноважних представників для перемовин. Як вважають в адміністрації, «дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є». Разом з тим, в адміністрації говорили про «готовність до врегулювання конфлікту».

На 16 жовтня в Кривому Розі запланований суд за позовом адміністрації комбінату, на який викликали 10 протестувальників.