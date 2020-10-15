43 дні протесту гірників у Кривому Розі: адміністрація заявила, що «продовження життя шахти стало сумнівним»

На 43-ій день підземної акції гірників шахти «Жовтнева» адміністрація Криворізького залізорудного комбінату заявила, що «продовження життя шахти стало сумнівним». Про це йдеться в офіційній заяві підприємства.

За інформацією адміністрації, через протест на шахті не можуть запустити новий горизонт. Його планували запустити ще п’ять років тому, але через відсутність фінансування перенесли на 25 вересня 2020 року.

«Із відомих усім причин, а саме – через блокування роботи всієї шахти окремими працівниками, які вирішили не залишати підземні умови, доцільність закінчення будівництва нового горизонту, а значить і продовження життя шахти, стало сумнівним», – мовиться в заяві.

Водночас у незалежній профспілці підприємства повідомили, що 15 жовтня двоє працівниць, які брали участь у підземному протесті, вийшли на поверхню. Наразі у підземній акції шахтарів бере участь 19 гірників шахти «Жовтнева».

Гірники ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» протестують від 3 вересня. Серед вимог – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог з адміністрацією за участі профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

16 вересня підприємство оприлюднило офіційну заяву, де йдеться про те, що гірники «за власним рішенням та в порушення трудового розпорядку залишаються у підземних виробках», не передавши до адміністрації свої вимоги офіційно і не визначивши повноважних представників для перемовин. Як вважають в адміністрації, «дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є». Разом із тим в адміністрації заявили про «готовність врегулювання конфлікту».