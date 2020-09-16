Два тижні підземного протесту в Кривому Розі: у забої залишаються 184 гірники

На 14-ий день підземного протесту гірників у Кривому Розі під землею залишається 184 робітники чотирьох шахт – «Жовтнева», «Родіна», «Тернівська», «Гвардійська» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Такі дані оприлюднив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Також гірники та їхні родини протестують під будівлею Верховної Ради, пікет триває другий день поспіль.

Як повідомив Радіо Свобода голова міської організації Незалежної профспілки гірників Юрій Самойлов, 16 вересня керівництво підприємства заявило робітникам про наміри законсервувати усі чотири шахти, де тривають протести.

«Ми вважаємо це елементом тиску на учасників акцій протесту. Наслідки для міста можуть бути катастрофічні. Від закриття чотирьох шахт у Кривому Розі постраждає близько 50 тисяч людей – шахтарі та їхні рідні. До того, ж це так просто не робиться – має бути проєкт, узгодження з купою відомств тощо», – сказав Юрій Самойлов.

В адміністрації комбінату інформацію про наміри законсервувати шахти офіційно не підтверджують.

Водночас 16 вересня підприємство оприлюднило офіційну заяву, де йдеться про те, що гірники «за власним рішенням і в порушення трудового розпорядку залишаються у підземних виробках», не передавши до адміністрації свої вимоги офіційно і не визначивши повноважних представників для перемовин.

Як вважають в адміністрації, «дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є». Разом із тим в адміністрації заявили про «готовність до врегулювання конфлікту».

На початку акції, 3 вересня, повідомлялось про 12 страйкарів під землею, потім їхня кількість зросла до майже 400. Серед вимог – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня однієї тисячі євро, діалог з адміністрацією за участі профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

10 вересня виконувач обов’язків голови правління комбінату Сергій Новак вийшов до протестувальників, які перебували під адмінбудівлею підприємства, і пообіцяв підвищення зарплати на 10-25%. Однак страйкарі на це не погодились.

Раніше депутати Криворізької міськради звернулися до президента, уряду та власників шахт міста, де тривають протести гірників, із вимогою провести перевірки на шахтах. Від власників вони вимагали якнайшвидше врегулювати конфлікт.