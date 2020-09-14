Близько пів сотні гірників піднялися на поверхню із шахт Кривого Рогу через стан здоров’я

За останні дві доби близько пів сотні шахтарів, які беруть участь у протестах в Кривому Розі, піднялись із забою на поверхню через стан здоров’я, повідомив Радіо Свобода голова міської організації Незалежної профспілки гірників України Юрій Самойлов.

За його словами, ніхто із піднятих на поверхню не був шпиталізований.

За даними профспілкового лідера, 14 вересня, на 12-ий день протестів, під землею перебуває 195 гірників шахт «Жовтнева», «Родіна», «Тернівська», «Гвардійська» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».

Як зазначив Юрій Самойлов, наразі розпочинається черговий етап переговорів між адміністрацією підприємства та страйкарями. Два попередні раунди не дали результату.

10 вересня виконувач обов’язків голови правління комбінату Сергій Новак вийшов до протестувальників, які перебували під адмінбудівлею підприємства, і пообіцяв підвищення зарплати на 10-25%. Однак страйкарі на це не погодились.

Тоді ж наземний протест, у якому беруть участь колеги та дружини гірників перетворився на цілодобовий: учасники поставили намети.

Раніше депутати Криворізької міськради звернулися до президента, уряду і власників шахт міста, де тривають протести гірників, з вимогою провести перевірки на шахтах. Від власників вони вимагали якнайшвидше врегулювати конфлікт.

Станом на 11 вересня в шахтах Кривого Рогу страйкував 251 гірник. На початку акції, 3 вересня, повідомлялось про 12 стайкарів під землею, потім їхня кількість зросла до майже 400.