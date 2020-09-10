Кількох гірників, які страйкують у Кривому Розі, підняли на поверхню через погане самопочуття

Кількох гірників шахт, які страйкують у Кривому Розі, підняли на поверхню через погіршення самопочуття, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За інформацією незалежної профспілки підприємства, на поверхню підняли трьох працівників шахти «Гвардійська» та одного – «Жовтневої».

Останньому стало зле на глибині, його шпиталізували.

Шахтарям у забій доправляють воду та їжу, однак висока вологість на глибині впливає на самопочуття. Біля шахт чергують рятувальники та медики.

У Кривому Розі восьмий день поспіль триває підземний страйк гірників. Із забою не виходять більше 200 гірників чотирьох шахт – «Жовтнева», «Родіна», «Гвардійська» та «Тернівська». Всі вони належать приватному акціонерному товариству «Криворізький залізорудний комбінат».

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Серед вимог страйкарів: підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками №1 та №2.

Колеги та родини підтримують їх наземними мітингами. Одна з таких акцій відбулася й увечері 10 вересня біля адміністративного корпусу підприємства.

В адміністрації комбінату повідомили, що розпочали переговори з протестувальниками.

Раніше депутати Криворізької міськради звернулися до президента, уряду та власників шахт міста, де тривають протести гірників, з вимогою провести перевірки на шахтах. Від власників вони вимагали якнайшвидше врегулювати конфлікт.