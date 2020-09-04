У Кривому Розі відбулася акція протесту гірників 4 шахт на підтримку колег, які не виходять із забою

У Кривому Розі гірники усіх чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату провели акцію протесту під стінами адміністрації підприємства. За їхніми словами, це акція на підтримку їхніх колег із шахти «Жовтневої», які другу добу поспіль не виходять із забою, вимагаючи підвищення зарплат, покращення умов праці та звільнення менеджменту підприємства.

До акції долучилися дружини протестувальників та профспілки.

Як розповів Радіо Свобода голова міської організації Незалежної профспілки гірників України Юрій Самойлов, наразі під землею перебуває 29 шахтарів. Профспілка вирішує питання із доправленням їм продуктів харчування.

Як зазначив Юрій Самойлов, головна вимога протестувальників – підвищення заробітної плати гірникам до еквіваленту 1 тисячі євро на місяць (зараз на підприємстві середня зарплата складає 15 тисяч гривень).

В адміністрації комбінату повідомили, що запропонували шахтарям створити ініціативну групу для переговорів з дирекцією. Але гірники, які не виходять із забою, на це не пристали. Вони вимагають, аби директор підприємства спустився на перемовин до них під землю й дав обіцянку виконати всі вимоги.

У березні 2019 року в Кривому Розі гірники залізорудних шахт «Жовтнева» та «Тернівська» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» також вдавалися до схожої акції: вони не виходили після нічної зміни із забою, вимагаючи підвищення зарплати. Пізніше вони піднялися на поверхню для переговорів з адміністрацією. Тоді протестувальники вимагали підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалогу з адміністрацією за участі профспілок, відмови від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту. Схожа акція була і в жовтні 2018 року.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше в Україні підприємство з видобутку залізної руди підземним способом.