Понад 30 гірників на Львівщині у День шахтаря залишаються під землею

Понад 30 гірників шахти «Надія» перебувають другу добу, зокрема і сьогодні, в День шахтаря, який відзначають в останню неділю серпня, під землею з вимогою виплати заборгованості з зарплати.

«На цей момент – 33-35 шахтарів, було 37, бо кілька вийшли на поверхню. Вони готові стояти до кінця, до страйкарів доєднались інші, прийшли дружини гірників і діти. Ситуація непроста», – каже представник профспілки шахти «Надія» Руслан Віхоть Радіо Свобода.

Він додав, що на сьогодні гірникам приватної акціонерної шахти «Надія» заборгували зарплату від квітня цього року.

Зарплата на підприємстві не виплачується з березня. Станом на 25 серпня борг перед гірниками сягнув 61,54 мільйона гривень.

28 серпня 27 шахтарів залишились під землею, а 29 серпня до них доєднались ще 13 осіб. Шахта «Надія» – приватне акціонерне товариство.

Голова Незалежної профспілки гіркників України Михайло Волинець повідомляє, що заборгованість існує через відсутність розрахунку з боку замовників продукції.

«Калуська ТЕЦ лише в понеділок зможе перерахувати 3,7 мільйона гривень боргу за відвантажене вугілля. Ще 2 мільйони гривень, можливо, вдасться отримати протягом тижня від суміжних організацій – трейдерів. З яких джерел погасити залишок боргу майже в 56 мільйонів гривень – питання. Але це необхідно буде зробити – шахтарі підприємства налаштовані вкрай рішуче», –написав Михайло Волинець у фейсбуці.

Як повідомив Радіо Свобода Руслан Віхоть, 31 серпня страйк гірників продовжиться.

Керівництво шахти ще не коментувало ситуацію.