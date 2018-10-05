У Кривому Розі гірники не виходили на поверхню після зміни, вимагаючи підвищення зарплати

У Кривому Розі після зміни близько 40 працівників шахти «Жовтнева» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» відмовилися виходити на поверхню, домагаючись виплати заробітної плати в повному обсязі.

Як повідомили Радіо Свобода 5 жовтня в профспілці підприємства, трудовий конфлікт виник через те, що шахта перебувала в стані ремонту через,зокрема, несправність електропідстанції, і наприкінці місяця працівники недоотримали приблизно по три тисячі зарплати.

За інформацією з профспілок, акція протесту виникла спонтанно, коли працівники отримали відомості про свою зарплату. Як поінформували в профспілці, після початку діалогу з адміністрацією, усі гірники піднялись на поверхню.

На Криворізькому залізорудному комбінаті повідомили, що поки не коментують ситуацію, адміністрація підприємства розпочала переговори з протестувальниками.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше в Україні підприємство з видобутку залізної руди підземним способом.