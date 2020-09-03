18 гірників шахти «Надія» шостий день залишаються під землею

18 гірників шахти «Надія», що у місті Соснівка Львівської області, шостий день залишаються під землею. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Шахтарі вимагають виплатити їм заборгованість із зарплати за півроку. У перший день майже півсотня гірників протестували, але через стан здоров’я піднялись на поверхню.

«Зараз 18 людей. Вчора були медики гірничо-рятувальної служби і виявили, що у 10 шахтарів високий тиск, стан здоров’я не дуже добрий. Тому шахтарі піднялись. Нам обіцяють погасити заборгованість із зарплати. За мою інформацією, відбувається з цього питання засідання в Кабміні. Я розмовляв із заступником міністра енергетики Олександром Зоріном, він сказав, що вирішують, як кошти виділити», – розповів голова профспілки шахти «Надія» Руслань Віхоть.

Два дні поспіль дружини гірників, які перебувають під землею, і шахтарі, які підтримують протест, блокували дорогу у напрямку Львів–Червоноград. Головна вимога – виплатити працівникам шахти зарплату. Також шахтарі з підземного протесту готові вдатись до голодування, про що заявили 2 вересня.

Загалом на шахті «Надія» працюють 570 людей, заборгованість по зарплаті за пів року становить понад 50 млн гривень. Шахта не отримує фінансування від держави, це приватне акціонерне товариство на самоокупності, але акції належать державі і управляє підприємством Міністерство енергетики. Шахту вже цього року планують готувати до ліквідації. Як пояснюють урядовці, закінчуються запаси вугілля.