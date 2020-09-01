Гірники шахти «Надія» та їхні дружини перекрили дорогу на Львівщині

Гірники шахти «Надія», що розташована у місті Соснівка Львівської області, перекрили дорогу у напрямку Львів-Червоноград. До шахтарів приєдналися і жінки тих працівників копальні, які четвертий день протестують під землею. Про це Радіо Свобода повідомив голова профспілки шахти Руслан Віхоть.

За його словами, час від часу протестувальники пропускають транспорт. Головна вимога – виплатити гірникам заборгованість із зарплати за півроку.

28 шахтарів четвертий день відмовляються виходити на поверхню через невиплату заробітку. Їх підтримує колектив шахти, а це 570 працівників.

Гірникам не виплатити повністю зарплату за квітень, травень, червень, серпень, за березень вони отримали 30% від зарплати і ще менше за липень. Загальна сума боргу становить 54 мільйони гривень. Шахта «Надія» – приватне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі, копальня не є дотаційна з держбюджету.

На сайтах Міністерства енергетики і Львівської обласної державної адміністрації немає інформації ані про вимоги гірників, ані про те, як можуть їм виплатити зарплату.

За інформацією протествальників, директор шахти «Надія» перебуває у Києві, щоб вирішити проблему з виплатою зарплати гірникам.