Лобізм Ахметова чи торгівля з агресором? Чому відбувається шахтарський протест

Під Офіс президента у Києві з акцією протесту вийшли шахтарі. Основу цього страйку склали працівники ДТЕК з Добропілля на Донеччині, але до них приєдналися й гірники, що не працюють на шахтах холдингу Ріната Ахметова. Їхній головний опонент – голова комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус – наполягає, що план протестів «написали в Ахметова», який просто тисне на державу, щоб повернути собі ринок. Однак, у гірників є цілком зрозумілі, на їхню думку, пояснення, чому вони тут: їхні підприємства стоять і зарплати – нема. Як це сталось?

Простій на шахтах ДТЕКу розпочався у квітні. Раніше їхнє вугілля йшло на ТЕС, тепер – не закуповується через відкриття імпорту електроенергії.

Вимагаємо відновити ринок електроенергії таким, як він був



«Наші шахти з 1 квітня у простої, бо виник профіцит українського вугілля, – каже Артур Шевченко, заступник голови Незалежної профспілки гірників з шахти «Білозерська». – Президент у лютому на зустрічі з профспілками пообіцяв заборонити імпорт вугілля з Росії, Казахстану, заборонити дешевий російський газ, він своєї обіцянки не дотримав. І наша частка у тепловій генерації зменшилась із 26% до 8%. Ми вимагаємо відновити ринок електроенергії таким, як він був».

Близько 6,5 тисяч робітників «Добпропіллявугілля» два місяці просиділи вдома, отримуючи дохід у розмірі тарифної ставки. Гірникам у цей час рахується лише трудовий стаж, але не підземний.

Проте, під Офісом президента мітингує сьогодні не тільки ДТЕК – ось хто ще.

Надія В'ячеславівна працює на шахті «Свято-Покровська» (власність розбита між міноритарними акціонерами, серед яких «Метінвест» і ПАТ шахтоуправління «Покровське») – вона машиніст підйому і рукоятчик-сигналіст. Влаштувалась туди вже на пенсії, яку заробила також на шахті.

Почалась пандемія, сказали: сиди вдома



«З жовтня 2019 року, як я оформилась, мені не заплатили ще ані гривні, – розповідає жінка. – Потім почалась пандемія, сказали: сиди вдома, як будеш потрібна, ми тебе покличемо. Сиджу, чекаю – ніхто мене не викликає. Усім, кого відправили у вимушену відпустку, платять якісь гроші — а мені не платять нічого. Тому, коли почула про акцію, приїхала. Тут є і люди з ДТЕКу, так... а у нас, де я оформлена – і профспілки немає. Один син виїхав у Білорусь, другий працює в ДТЕКу і зараз сидить у вимушеному прогулі, зять – також у вимушеному прогулі. І ніхто не виходить, ніхто з нами на розмовляє. Ну прийшла я, постояла, пообурювалась, ось ви записали мене – а що я можу?».

Шахтарі з «Львіввугілля» і «Волиньвугілля» (стовідсотково державні підприємства) пояснють, що вийшли на мітинг просто через часті борги із зарплат – і підтримати «Добропіллявугілля». Але кажуть, що зарплату їм наразі повністю виплатили – просто вони побоюються, що борги будуть накопичуватися знов.

Голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус якраз цим і аргументує свою критику шахтарського протесту: він наголошує, що борги на державних шахтах зараз не перевищують одного місяця, тож причин страйкувати нема – але людей провокують.

Та людям нецікаво, Ахметов це чи Коломойський – їм треба просто працювати!



Конфлікт із енергетичними монополістами – ДТЕК (приватна, Рінат Ахметов) і «Центренерго» (державна, є єдиним покупцем всього вугілля державних шахт, однак чимало журналістських розслідувань свідчать, що на неї має вплив Ігор Коломойський) – почався ще взимку, він виник через відкриття урядом у 2019 році імпорту електроенергії.

«Та людям нецікаво, Ахметов це чи Коломойський – їм треба просто працювати! Їм треба, щоб їхні міста жили, а там хай влада розбирається», – каже Сергій, працівник «Львіввугілля», який приїхав під Офіс президента.

Андрій Герус вважає, що протести насправді підбурює Рінат Ахметов, і що його компанія, хоч і каже про низький попит, сама не виходить на зовнішній ринок вугілля, та ще й зупинила експорт електроенергії до Угорщини.

Герус пише, що у 2018 році ДТЕК робила спроби через суди розірвати договори оренди окремих шахт («Добропіллявугялля» перебуває в оренді у ДТЕК на 49 років), але апеляційний суд став на бік держави.

У Добропіллі кажуть, що проблему вже відчуває все місто

Добропілля – невеличке шахтарське містечко за заході Донецької області. До його адміністративного підпорядкування входять також міста Білозерське, Білицьке та селище Новодонецьке, які були засновані та розвивалися завдяки розробці вугілля.

Загалом на цій території проживає близько 60 тисяч людей, і понад 12 тисяч з них працюють на підприємствах ДТЕК (шість шахт та дві збагачувальні фабрики). 80% надходжень податку з доходів фізосіб до бюджету Добропілля – це відрахування саме ДТЕКу.

Місто перейшло в режим економії, міське освітлення вимикається після 12 ночі



«Надходження до місцевого бюджету впали, місцеві органи влади вимушені брати кредити для виплати заробітної плати своїм працівникам. Місто перейшло в режим економії, виконується низка заходів для перерозподілу грошей на першочергові потреби. Наприклад, міське освітлення вимикається після 12 ночі», – розповів заступник міського голови Добропілля Олексій Кормільцев.

Протести в місті почалися у червні, коли працівники «ДТЕК Добропіллявугілля» дізналися, що майже двомісячний простій копалень подовжується компанією Ахметова на невизначений термін. Тоді вони перекривали траси обласного значення.

Колишня менеджерка енергохолдингу «ДТЕК ЕНЕРГО» і екс-радниця Добропільського міського голови, а зараз народний депутат від партії «Опозиційний блок»​ Вікторія Гриб каже, що видобуте вугілля через відсутність попиту на нього зберігається на складах Добропільських шахт та ТЕС.

Але ДТЕК закрив деякі шахти задовго до цієї кризи, і сам імпортував вугілля

Компанія Ахметова в Добропіллі з’явилася у 2010 році, коли взяла в оренду на 49 років державне підприємство «Добропіллявугілля» та шахту «Білозерську». В умовах оренди зазначено, що ДТЕК не буде скорочувати робочі місця, утримуватиме об’єкти соціальної інфраструктури та збільшуватиме видобуток вугілля. Але вже в 2014 році на суху консервацію була поставлена шахта «Білицька». Обсяг видобутку вугілля впав, кількість робочих місць із того часу скоротилася майже на 5 тисяч осіб.

У 2016-2018 роках непотрібну олігархові соціальну інфраструктуру та котельні, які також раніше утримувало державне підприємство, ДТЕК передає на баланс міста, після чого тариф на опалення для населення зростає.

Навіть у більш сприятливі для компанії Ахметова 2016-2019 роки, коли Добропільське вугілля купувалося ДТЕКом для власної генерації за формулою «Роттердам +», вивід із сухої консервації шахти «Білицька» навіть не розглядався. Вже у лютому 2020 року на міській сесії генеральний директор ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» Юрій Чередниченко «анонсував» сухе консервування іншої шахти – «Піонер» – через її неефективність.

Тож що є ринковим і кращим для економіки: імпорт електроенергії – в тому числі, й з Росії – чи лобіювання вітчизняного виробника вугілля, але який є енергетичним монополістом? Докладно про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії: