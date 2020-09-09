Тиждень протестів шахтарів у Кривому Розі: депутати вимагають перевірити шахти, де страйкують гірники

Депутати Криворізької міськради звернулися до президента, уряду та власників шахт міста, де тривають протести гірників: вони вимагають від контролюючих органів провести перевірки на шахтах, а від власників – врегулювати конфлікт. Відповідне звернення ухвалили депутати на позачерговій сесії.

«Вирішення питань приватних підприємств не належить до повноважень міської ради, важелів впливу на власників за законом не передбачено. Але, водночас, ситуація, що склалася, стосується всієї громади нашого промислового міста! Вимагаємо дати доручення уповноваженим державним органам щодо проведення відповідної перевірки шахт ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», – йдеться у зверненні.

Також депутати заявили, що особливої уваги потребує «вимога робітників про повернення в повному обсязі пільгового стажу за списками №1 та №2» (списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджуються Кабміном – ред.).

9 серпня минає тиждень, як у Кривому Розі розпочався протест гірників. За даними міської організації Незалежної профспілки гірників України, наразі в страйку беруть участь близько чотирьохсот працівників шахт «Жовтнева», «Родіна», «Гвардійська» та «Тернівська» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».

Колеги та родини підтримують їх наземними мітингами. Серед вимог гірників – підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками №1 та №2 тощо.

В адміністрації комбінату повідомили, що запропонували шахтарям створити ініціативну групу для переговорів з дирекцією. Але гірники, які не виходять із забою, на це не пристали.

У березні 2019 року в Кривому Розі гірники залізорудних шахт «Жовтнева» та «Тернівська» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» також вдавались до схожої акції: вони не виходили після нічної зміни із забою, вимагаючи підвищення зарплати. Пізніше вони піднялись на поверхню для переговорів з адміністрацією. Тоді протестувальники вимагали підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалогу з адміністрацією за участі профспілок, відмови від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту. Схожа акція була в жовтні 2018 року.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше в Україні підприємство з видобутку залізної руди підземним способом.