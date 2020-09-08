Майже 400 гірників на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату почали страйк через невиплачені їм борги із заробітної плати, повідомив у вівторок голова Незалежної профспілки гірників, народний депутат від «Батьківщини» Михайло Волинець.

«90 гірників шахти «Гвардійська», 60 гірників шахти «Тернівська», 214 гірників шахти «Батьківщина» оголосили підземний протест на знак солідарності з вимогами 29 гірників «Жовтневої», які шосту добу вимагають збільшення зарплат та покращення умов праці. Станом на 8:30 у підземному протесті Криворізького залізорудного комбінату беруть участь 393 працівники. З інших підприємств Кривого Рогу і регіону повідомляють про готовність підтримати колег підземними та наземними мітингами – оголосити «італійський страйк», – повідомив Волинець.

За його словами, сьогодні до Кривого Рогу мають виїхати представники центрального офісу Служби держпраці.

«Ми надамо центральному офісу всі належні документи – зафіксовані нами випадки, свідоцтва порушень правил техніки безпеки охорони праці та прав найманих працівників», – вказав Волинець.

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5 вересня закінчився кількаденний протест гірників шахти «Надія» у Львівській області, які під землею вимагали виплатити їм заборгованість із зарплати.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні нині діє 49 шахт, 33 з яких – державні. На державних шахтах працює близько 35 тисяч гірників, стільки ж на приватних. Шмигаль вказував на те, що із 33 державних шахт щонайменше 22 є безперспективними, і з часом будуть закриті.