Всі гірники шахти «Надія», які брали участь в акції під землею, вийшли на поверхню – радник міністра енергетики

Всі гірники шахти «Надія» у Львівській області, які під землею брали участь в акції з вимогою виплатити їм заборгованість із зарплати, вийшли на поверхню, повідомив у фейсбуці радник міністра енергетики Олександр Трохимець.

«Сьогодні о 9:25 всі шахтарі шахти «Надія», що декілька днів знаходились під землею, піднялися нагору. Невдовзі їм виплатять заробітну плату, яка була вкрадена попереднім керівництвом шахти», – повідомив він.

Гірники шахти «Надія», що у місті Соснівка Львівської області, вісім днів залишалися під землею, вимагаючи виплатити їм заборгованість із зарплати за пів року. У перший день майже пів сотні гірників протестували, але через стан здоров’я піднялись на поверхню. Частина – залишилась під землею.

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Два дні поспіль дружини гірників, які перебували під землею, і шахтарі, які підтримували протест, блокували дорогу у напрямку Львів–Червоноград.

3 вересня Міненерго попросило уряд виділити 51 мільйон гривень з резервного фонду для виплати зарплат гірникам шахти «Надія».

Загалом на шахті «Надія» працюють 570 людей, заборгованість по зарплаті за пів року становить понад 50 мільйонів гривень. Шахта не отримує фінансування від держави, це приватне акціонерне товариство на самоокупності, але акції належать державі і управляє підприємством Міністерство енергетики. Шахту вже цього року планують готувати до ліквідації. Як пояснюють урядовці, закінчуються запаси вугілля.