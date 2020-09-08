(Друкуємо мовою оригіналу)

С 1 сентября государство анонсировало проверки и большие штрафы за официально неоформленных сотрудников. По поручению Кабинета министров, Государственная инспекция по труду теперь будет выявлять неофициально трудоустроенных людей и добиваться привлечения нарушителей к финансовой, административной и даже уголовной ответственности. Что это: способ защиты наемных работников или просто попытка наполнить бюджет? Радио Донбасс.Реалии пообщалось с шахтером из Торецка и предпринимателем из Славянска. На их примере можно увидеть, насколько эффективно работает государственный механизм наказания виновных и поддержки нуждающихся.

Житель Торецка Владимир пять лет проработал на «Шахте имени святой Матроны Московской» сменным инженером и горным диспетчером. Уволился в апреле этого года. Владимир говорит, что когда «Матрона» работала, в сутки в среднем выдавали на-гора от 220 до 260 тонн угля марки «Ж». Его используют в металлургии и химической промышленности. За пять лет работы, вспоминает Владимир, только один раз зарплату дали вовремя.

Там были систематические проблемы по выплате заработной платы

«Там были систематические проблемы по выплате заработной платы. В 2015 году, когда я устроился в январе месяце, первую заработную плату я получил (январь, февраль, март) аж в апреле. И в течение пяти лет в среднем задолженность была от полутора до двух с половиной месяцев», – вспоминает Владимир «матроновские» порядки.

С 2012 года, когда Министерство топлива и энергетики возглавлял ныне член ОПЗЖ Юрий Бойко, «Матрона» сдали в аренду бизнесмену Виктору Вишневецкому – а теперь, по утверждению арендатора, она убыточна.

Мы пишем об этой шахте уже третий раз в течение года: все время собственник через кого-то ответственного обещает выплатить деньги работникам, но все продолжается. Холдинг Вишневецкого Coal Energy S.A зарегистрирован в оффшоре, на письма и звонки фирма не отвечает.

Когда Владимир уходил с шахты в апреле, ему были должны выплатить зарплату за несколько месяцев прошлого года. Сейчас на двоих с женой, подсчитывает Владимир, «Матрона» должна около 70 тысяч гривен.

Также, утверждает шахтер, на предприятии серьезно нарушалась техника безопасности.

– У нас было не сильно плановое обеспечение самоспасателями (портативный респиратор кратковременного действия на случай аварии – ред.) к примеру, светильниками шахтными (то есть, их было меньше, чем рабочих), – делится шахтными реалиями Владимир.

– А чем это может грозить, если что-то не так пойдет?

– Светильники – ничем. А отсутствие самоспасателей – жизни человека может грозить.

– Получается, что люди сознательно без этих самоспасателей шли в шахту?

– Ну, у нас шахтерский город. У нас три шахты – и все.

– То есть, просто не было выбора?

– Да, да, – вздыхает шахтер.

Если вдруг эта шахта возобновит добычу, Владимир туда возвращаться не собирается. «Ну если на меня только РПГ наставят», – отвечает житель Торецка.

Подпишитесь на нашу пятничную рассылку «Неделя на Донбассе». Все важное о регионе коротко – всего в одном письме в неделю!

Долг – 16 миллионов гривен

Владимир Елец, который руководит «Общей профсоюзной организацией шахтеров Украины», говорит, что некоторым шахтерам часть денег уже вернули, потом кто-то вмешался, и продажа угля со складов шахты прекратилась.

Сейчас уже месяца два шахта вообще стоит. Люди в отчаянии

«Была выплата половины зарплаты сентября (2019 года – ред.), были еще некоторые выплаты. Сейчас уже месяца два шахта вообще стоит. Люди в отчаянии, конечно. Вроде бы появилась надежда на то, что будут выплачены деньги, – но тут же она и остановилась. По заверениям работодателя, в сентябре уже начнется добыча угля, его отправка. И уже после этого будет начата выплата задолженности», – делится Владимир Елец и добавляет: представители «Общей профсоюзной организацией шахтеров Украины» договорились с арендаторами о контроле за соблюдением трудовых прав шахтеров и за техникой безопасности.

По «Матроне» заведено уголовное дело, идет расследование. Военно-гражданская администрация Торецка 1 сентября заявила, что сотрудникам шахты сейчас должны более 16 миллионов гривен зарплаты.

Мы подготовили и отправили письма с целью разорвания договора аренды

«Мы подготовили и отправили письма на Министерство энергетики Украины и Фонду госимущества Украины с целью разорвания договора аренды с данным арендатором», – заявил глава ВГА Василий Чинчик.

И кто же контролировал эту шахту?

Надзор за подобными нарушениями (охрана труда, горный контроль, соблюдения законов о труде и другие) осуществляет Государственная служба Украины по вопросам труда. Этот орган на предприятии действительно побывал. В 2017 году Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Гоструда к «Матроне». В иске говорилось о том, что во время проверки на шахте нашли нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей.

В том же году на коллегии Гоструда в Донецкой области «Матрону Московскую» упомянули среди предприятий, на которых возрос травматизм, и которые лидировали среди должников по зарплате.

Также Гоструда обратилась в суд в 2019 году. В постановлении Донецкого окружного административного суда говорится, что Гоструда требует остановить спуск людей «без индивидуально закрепленных изолирующих самоспасателей в связи с угрозой жизни людей».

Суд по этому делу еще не закончен.

За подробностями многолетней борьбы с нарушениями на шахте мы обратились в Гоструда. Ждем ответа.

После карантина в стране нашли 100 тысяч неоформленных работников

Между тем, с 1 сентября Гоструда пообещала новые проверки. Их поручил провести Кабинет министров Украины. Цель проверок – выявить официально нетрудоустроенных работников.

Чем обосновали проверки? В Государственном центре занятости сообщили, что после послабления карантина обошли 155 тысяч работодателей. И увидели, что число фактических рабочих на 100 тысяч больше официально оформленных.

В первую очередь проверят тех работодателей, которые имеют высокие риски использования труда без составления трудовых договоров.

Таких будут выявлять при анализе различной информации, которой распоряжаются органы государственной власти и местного самоуправления.

А еще в Гоструда просят сообщать об использовании незадекларированного труда.

За нарушения грозят уголовной, административной и финансовой ответственностью. Например, это может быть штраф более 141 тысячи гривен за одного неоформленного работника, арест до полугода или исправительные работы на срок до двух лет.

Придет ли такая проверка на «Матрону» и изменит ли жизнь шахты к лучшему?

Надавят не на крупные холдинги, а на нас – предприниматель

С бизнесменом из Славянска Сергеем Пустовитом, который занимается торговым бизнесом, Радио Донбасс.Реалии уже общалось в начале апреля. Тогда он рассказал, как коронавирус и карантин подкосили предпринимательство, и как банки, в том числе и государственные, не идут навстречу бизнесу.

Что же изменилось теперь? Ничего, говорит Сергей.

Получается, что малый бизнес государству невыгоден

«По овердрафтам (это краткосрочный вид кредитования– ред.) и кредитованию, по большому счету, все заморожено. То есть, бизнес остался, наверное, как он всегда у нас и был, сам для себя: как хотите, так и живите. Получается, что малый бизнес государству невыгоден», – делает вывод предприниматель и добавляет: карантин ведь не только не закончился, а, наоборот, есть все предпосылки к его ужесточению.

У Сергея в штате есть наемные работники.

С проверками Гоструда под удар, по мнению предпринимателя, попадает малый бизнес, потому что в Украине на крупные холдинги и корпорации-монополисты у государства не получается давить:

С кого можно еще взять, получить налоги, штрафы, ввести какие-то санкции – это малый бизнес

«Насколько я понимаю, в государстве просто катастрофический дефицит бюджета, и его всеми способами пытаются «вывезти». А предприниматели – это самая уязвимая часть бизнеса в государстве. Привлекать финансы в нашей стране, инвесторов под малый бизнес – это вообще не вариант. Банки – это сумасшедшие проценты. Да и те не дают. Ощущение такое: с кого можно еще взять, получить налоги, штрафы, ввести какие-то санкции – это малый бизнес. Потому что не секрет, что при формировании бюджета эти суммы штрафов ожидаемые, – они укладываются в бюджет», – делится размышлениями Сергей Пустовит.

Сергей уверен: на время карантина надо уменьшить налоги и стоимость аренды торговых площадей, запустить микрокредиты в государственных банках, а также упростить механизма оформления сотрудника. А уж потом вводить дополнительные проверки.

Впрочем, это – ожидания участников рынка, а как реально будет действовать теперь Госслужба по труду – об этом Радио Донбасс.Реалии спросило через запрос сам орган, мы опубликуем ответ.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)