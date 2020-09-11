Протест у Кривому Розі: шахтарі заявляють про залякування родин, наземний мітинг став цілодобовим

У підземному страйку гірників шахт Кривого Рогу станом на 11 вересня, 9-ий день акції, бере участь близько двох із половиною сотень гірників.

У п’ятницю ще двох гірників шахти «Жовтнева» підняли на поверхню через погіршення самопочуття, повідомив Радіо Свобода голова міської організації Незалежної профспілки гірників України Юрій Самойлов.

За його даними, у забій гірникам доправляють їжу і воду.

Юрій Самойлов також підтвердив інформацію про звернення до поліції через переслідування родин учасників акції – голови незалежної профспілки шахти «Жовтнева» Віктора Стояновського і заступника цехового комітету профспілки цієї ж шахти Валерія Гриневича.

Як розповів Юрій Самойлов, дружини шахтарів повідомили, що помітили стеження невідомих за ними та їхніми дітьми. Ці люди також цікавились у їхніх дітей місцем перебування батьків. У профспілці сподіваються, що місцева поліція відкриє кримінальне провадження за цим фактом.

За словами Самойлова, переговори між гірниками й дирекцією підприємства наразі призупинені через неготовність адміністрації виконати вимоги шахтарів у повному обсязі.

10 вересня виконувач обов’язків голови правління компанії Сергій Новак вийшов до протестувальників, які перебували під адмінбудівлею підприємства, і пообіцяв підвищення зарплати на 10-25%. Однак страйкарі на це не погоджуються.

Разом із тим наземний протест, у якому беруть участь колеги та дружини гірників, які не виходять із забою, перетворився на цілодобовий: учасники поставили намети.

У Кривому Розі 9-ий день поспіль триває підземний страйк гірників. Із забою не виходять гірники шахт «Жовтнева», «Родіна», «Гвардійська» та «Тернівська» ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Серед вимог страйкарів – зокрема, підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками №1 та №2.

В адміністрації комбінату повідомили, що розпочали переговори з протестувальниками.

Раніше депутати Криворізької міськради звернулися до президента, уряду і власників шахт міста, де тривають протести гірників, з вимогою провести перевірки на шахтах. Від власників вони вимагали якнайшвидше врегулювати конфлікт.