Шахтарі Кривого Рогу, які брали участь у страйку, не отримали кошти за період акції протесту

Гірники чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату, які брали участь в акції протесту з вимогами підвищення оплати праці та поліпшення умов роботи, отримали зарплатню за вересень: адміністрація оплатила їм лише фактично відпрацьований час, не врахувавши часу, проведеного у забої під час акції. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив голова Незалежної профспілки підприємства Анатолій Долгополов.

За його словами, оплата за період акції була одним із пунктів меморандуму, підписаного між шахтарями та адміністрацією. На цих умовах були готові піднятись на поверхню працівники останньої з чотирьох шахт, яка наразі протестує.

«На переговорах постало питання – як оплатити дні акції? Було запропоновано визнати ці дні простоєм і оплатити 100%, згідно з тарифом оплати. Це було прописано в меморандумі. Потім адміністрація заявила, що їх не влаштовує формулювання. Добре, ми змінили формулювання на «у вигляді матеріальної допомоги»: при поданні заяви працівника оплатити у дводенний термін ці дні. Але і це не було зроблено. Конфлікт і так не був вичерпаний, а тепер очікується його загострення», – сказав Анатолій Долгополов.

За його даними, загалом в акції брали участь 417 працівників чотирьох шахт. Станом на 8 жовтня підземний протест продовжує 21 гірник шахти «Жовтнева», серед них – двоє жінок.

У меморандумі з адміністрацією також ішлося про підвищення зарплати робітників, непереслідування учасників акції тощо, сказав Анатолій Долгополов.

У ПАТ «Криворізький гірничорудний комбінат» повідомили, що виконали вимогу учасників акції щодо підвищення заробітної плати працівникам з 1 жовтня на 10%. Водночас в адміністрації підтвердили, що зарплату за простій шахт не виплачуватимуть.

Голова Незалежної профспілки підприємства Анатолій Долгополов підтвердив інформацію голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця про те, що частина шахтарів, які брали участь у протесті, отримали SMS-повідомлення про виклик до Жовтневого районного суду Кривого Рогу за позовом підприємства.

Гірники ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» протестують із 3 вересня. Серед вимог – підвищення мінімальної зарплати на підприємстві до рівня 1 тисячі євро, діалог з адміністрацією за участю профспілок, відмова від переслідувань тих, хто брав участь в акції протесту.

16 вересня підприємство оприлюднило офіційну заяву, де мовиться про те, що гірники «за власним рішенням та в порушення трудового розпорядку залишаються у підземних виробках», не передавши до адміністрації свої вимоги офіційно та не визначивши повноважних представників для перемовин. Як вважають в адміністрації, «дії протестувальників не підпадають під визначення страйку та страйком не є». Разом з тим в адміністрації заявили про «готовність врегулювання конфлікту».

Пізніше гірники трьох із чотирьох шахт припинили підземний протест і поновили роботу.